Роберт О'Брайен заявил о том, что у США слишком много войск в Германии.

Американским властям следует перебросить часть собственных Вооруженных сил из Германии в восточноевропейские страны, включая Польшу, Словакию и Чехию, а также в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР). Такое мнение выразил в эфире местного телеканала CBS Роберт О"Брайен, который являлся помощником по вопросам национальной безопасности во время того, как на должности лидера Белого дома находился 45-го президент США Дональд Трамп.

Ключевой момент - это поддержание мира с позиции силы... Это даст четкий сигнал китайцам относительно того, чтобы они не вторгались. Ключевой момент - предотвратить войну, а не вести ее и победить. Это придется делать, если она начнется. Прежде всего нам нужно предотвратить вторжение Китая на Тайвань. Роберт О"Брайен, эксперт

Иностранный специалист заметил, что Германию больше нельзя назвать государством, расположенным вблизи линии фронта, хотя у ВС США дислоцировано слишком много сил в ФРГ. Роберт О"Брайен полагает, что солдат можно частично перебросить в прифронтовую Польшу, Чешскую Республику и Словакию, а также разместить военных в акватории Тихого океана, на таких островах как Гуам, Гавайи, Алеутские острова, Филиппины, а также Австралии.

Экс-советник Трампа призвал усилить санкции против России ради Украины.

Фото и видео: YouTube / Face the Nation