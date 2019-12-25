Экс-помощница Трампа дала совет Байдену насчет России

По её словам, мир сейчас изменился.

Экс-помощница действующего президента США Дональда Трампа Фиона Хилл дала совет Джо Байдену насчет взаимоотношений с Россией. Она призвала придерживаться иного подхода, чем тот который проводил один из бывших глав государства — Барак Обама.

По её мнению, Обама пренебрежительно относился к России, так как считал её не более чем региональной державой.

Они не хотели слишком много думать о России. Фиона Хилл, экс-помощница президента США Дональда Трампа

По её словам, мир сейчас изменился, поэтому Байден не сможет вести себя как Обама.

Ранее в Белом доме сообщили, что Трамп продолжает оспаривать результаты выборов.

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