Экс-полковника Захарченко обвинили во взятке на 1,5 миллиарда рублей

Фигурант расследования вину не признает.

Экс-полковнику Дмитрия Захарченко предъявили новое обвинение. Об этом сообщили на РЕН ТВ. Мужчину подозреваю во взятке в особо крупном размере (на 1,5 миллиарда рублей). По словам адвоката, бывшего полицейского хотят осудить по статье 290 части 6 УК РФ. Однако сам Захарченко свою вину не признает.

В октябре 2019 года Захарченко смягчили приговор. Ему выписали штраф в размере 117 млн рублей за воспрепятствованию расследованию. Также в течение 12,5 лет мужчина пробудет в колонии.

Ранее бывший полковник МВД Захарченко будет сидеть в ИК-18 в поселке Потьма.

Видео: YouTube/

