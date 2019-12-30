СК нашел доказательства коррупционного происхождения денег Захарченко

Следователи обнаружили новые сведения по делу экс-полковника.

Следственный комитет России нашел доказательства коррупционного происхождения денег Дмитрия Захарченко. Об этом сообщили "РИА Новости". Специалисты могут в судебной инстанции представить информацию, которая подтвердит незаконный источник получения бывшим полковником антикоррупционного главка МВД денежных средств. Об этом "Коммерсанту" рассказал заместитель главы СКР Игорь Краснов.

Руководитель напомнил, что СКР продолжает выяснять происхождение восьми миллиардов рублей, найденных у Захарченко. Устанавливается возможная причастность должностного лица к аналогичным преступлениям. Его продолжают подозревать в получении ежемесячным взяток. Средства шли на благосклонность и покровительство частным компаниям.

Ранее Piter.tv писал о том, что бывший полковник МВД Захарченко будет сидеть в ИК-18 в поселке Потьма.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

