Бывшего полковника Захарченко признали опасным для окружающих

За ним будут особо пристально следить во время этапирования.

Бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко признали опасным для окружающих. По мнению следствия, мужчина может попытаться сбежать или напасть на представителей власти.Об этом журналистам "Коммерсанта" рассказала адвокат заключенного Валерия Туникова.

По словам юриста, меру применили перед предстоящим этапированием в колонию строгого режима. Женщина добавила, что будучи в "Лефортово" Захарченко не сопротивлялся полиции и не пытался скрыться

Статус склонного к победу экс-полковник мог получить на основе оперативных данных от ФСБ.Теперь на личной карточке фигуранта и его камере будут сделаны соответствующие пометки, а на одежде появится красная метка. Она сигнализирует опасность для окружающих. Такие меры обычно отягощают режим нахождения в тюрьме.

Ранее Piter.tv писал о том, что КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров.

Фото: Piter.tv

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