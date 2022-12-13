Минобороны сообщило о гибели полковников Макарова и Бровко при отражении атак ВСУ в ДНР

В результате были отражены две атаки ВСУ, уничтожены три танка, четыре боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля.

При отражении атак украинских войск в районе Красного (ДНР) героически погибли командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров и заместитель командира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Отмечается, что Макаров находился на передовой и лично руководил боем. В результате были отражены две атаки ВСУ, уничтожены три танка, четыре боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля. Командир был тяжело ранен в ходе отражения третьей атаки и погиб во время эвакуации. Полковник Бровко руководил обороной на другом участке фронта. Он погиб после получения многочисленных осколочных ранений.

Ранее в Минобороны сообщили, что в Харьковской области артиллерия сорвала две ротации украинских военных.

Фото: Минобороны России