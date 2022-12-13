Минобороны РФ: в Харьковской области артиллерия сорвала две ротации украинских военных

Кроме того, российские войска уничтожили американскую самоходную гаубицу М109 "Паладин" и два минометных расчета.

Российский артиллеристы две ротации украинских военных в Харьковской области. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский. Его слова приводит пресс-служба Минобороны.

Попытки ротации подразделений украинских войск были пресечены на передовых позициях в районе населенных пунктов Каменка и Берестовое. Кроме того, российские войска уничтожили американскую самоходную гаубицу М109 "Паладин" и два минометных расчета в районе села Песчаное, Кисловки и Степовой Новоселовки.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы самоходных артиллерийских установок "Акация".

Видео: Минобороны России