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Минобороны РФ: в Харьковской области артиллерия сорвала две ротации украинских военных

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Кроме того, российские войска уничтожили американскую самоходную гаубицу М109 "Паладин" и два минометных расчета.

Российский артиллеристы две ротации украинских военных в Харьковской области. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский. Его слова приводит пресс-служба Минобороны.

Попытки ротации подразделений украинских войск были пресечены на передовых позициях в районе населенных пунктов Каменка и Берестовое. Кроме того, российские войска уничтожили американскую самоходную гаубицу М109 "Паладин" и два минометных расчета в районе села Песчаное, Кисловки и Степовой Новоселовки.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы самоходных артиллерийских установок "Акация".

Видео: Минобороны России

Теги: артиллерия, минобороны россии, ротация, харьковская область
Категории: Лента новостей, Новости России,

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