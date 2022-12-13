Минобороны показало кадры боевой работы самоходных артиллерийских установок "Акация"

В военном ведомстве отметили, что все выявленные цели успешно поражены.

Минобороны показало видео боевой работы самоходных артиллерийских установок "Акация" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах артиллеристы наносят удар с закрытых огневых позиций по опорным пунктам, скоплению живой силы и техники противника. После выполнения огневой задачи расчеты "Акации" меняют позицию и ведут огонь по точкам укрепрайона украинских войск. В военном ведомстве отметили, что все выявленные цели успешно поражены.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы самоходных орудий "Нона".

Видео: Минобороны России