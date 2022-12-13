Минобороны показало кадры боевой работы самоходных орудий "Нона"

Бои проходят в южном секторе проведения спецоперации.

Минобороны показало видео боевой работы самоходных орудий 2С9 "Нона" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах подразделения ВДВ уничтожают огневые позиции артиллерийских расчетов и резервы украинских националистов. Бои проходят в южном секторе проведения спецоперации. После выполнения огневой задачи артиллеристы сменили позиции.

Ранее в Минобороны сообщили, что штурмовые подразделения освободили квартал в северо-западной части Артемовска.

Видео: Минобороны России