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Минобороны показало кадры боевой работы самоходных орудий "Нона"

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Бои проходят в южном секторе проведения спецоперации.

Минобороны показало видео боевой работы самоходных орудий 2С9 "Нона" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах подразделения ВДВ уничтожают огневые позиции артиллерийских расчетов и резервы украинских националистов. Бои проходят в южном секторе проведения спецоперации. После выполнения огневой задачи артиллеристы сменили позиции.

Ранее в Минобороны сообщили, что штурмовые подразделения освободили квартал в северо-западной части Артемовска.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, минобороны россии, нона, сау
Категории: Лента новостей, Новости России,

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