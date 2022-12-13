Минобороны: штурмовые подразделения освободили квартал в северо-западной части Артемовска

Игорь Конашенков рассказал о работе военных на СВО.

Штурмовые отряды Вооруженных сил России за последние сутки проведения специальной военной операции на Украине освободили квартал, расположенный в северо-западной части города Артемовск (украинское название - Бахмут). Соответствующе заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 13 мая сделал официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант добавил, что поддержка бойцам оказывалась со стороны подразделений Военно-воздушных сил РФ по флангам.

Штурмовыми отрядами освобожден квартал в северо-западной части города Артемовск. Подразделения Воздушно-десантных войск оказывали поддержку штурмовым отрядам и сковывали противника на флангах. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

ВСУ применили ракеты Storm Shadow и ракету ADM-160B MALD при обстреле Луганска 12 мая.

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Фото и видео: Минобороны России