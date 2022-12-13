ВСУ применили ракеты Storm Shadow и ракету ADM-160B MALD при обстреле Луганска 12 мая

Вооруженные силы России сбили два украинских самолета, которые нанесли по городу Луганску удар британскими крылатыми ракетами большой дальности Storm Shadow. Это вооружение Лондон отправил киевскому режиму в качестве военной помощи. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 13 мая сделал официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант пояснил, что говорит об инциденте, который зафиксирован около 18:30 вечера 12 мая. ВСУ выбрали для ударов предприятие полимерных изделий "Полипак", а также мясоперерабатывающий комбинат "Милам".
Для удара использовались поставленные киевскому режиму Великобританией авиационные ракеты Storm Shadow, вопреки заявлениям Лондона, что данные вооружения не будут применяться по гражданским объектам.
Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ
Эксперт пояснил, что российские истребители сбили украинский Су-24, выпустивший ракеты, и прикрывавший его боевой самолет Миг-29. В Минобороны РФ добавили, что на территории луганских предприятий произошло возгорание, а ближайшие дома получили повреждения из-за атаки ВСУ.
Киев потерял более 285 военных и наемников на Донецком направлении.
Фото и видео: Минобороны России
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