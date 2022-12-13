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Киев потерял более 285 военных и наемников на Донецком направлении

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Игорь Конашенков рассказал о работе "Юга" на СВО.

"Южная" группировка Вооруженных сил России на донецком направлении за последние сутки проведения специальной военной операции ничтожила более 285 украинских военных и иностранных наемников. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 13 мая рассказал официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант добавил, что дополнительно бойцы ликвидировали 17 единиц техники противника. Речь идет о о двух танках, трех боевых машинах пехоты, четырех бронетранспортерах, четырех единиц автомобильной техники, двух самоходных гаубицах "Аакация", самоходной артиллерийской установке "Гвоздика", а также о гаубице Д-30. 

Авиацией совершено девять самолетовылетов. Артиллерией группировки выполнено 98 огневых задач. За сутки на данном направлении уничтожены более 285 украинских военнослужащих и наемников...

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Генерал-лейтенант РФ уточнил, что российские военные "Юга" также поразили склад ракетно-артиллерийского вооружения Вооруженных сил Украины, находящийся в районе города Краматорска.

Начальник расчета БПЛА "Орлан-10" рассказал о работе в зоне СВО.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, донецкое направление, игорь конашенков, краматорск, минобороны, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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