Начальник расчета БПЛА "Орлан-10" рассказал о работе в зоне СВО

"Шмель" рассказал о работе дронов в зоне СВО.

Российскими боевыми подразделениями Воздушно-десантных войск (ВДВ) с самого начала специальной военной операции активно используются беспилотные летательные аппараты (БПЛА) "Орлан-10". Пресс-служба министерства по обороны днем 13 мая показало в социальных сетях кадры с работой отечественных дронов. Эксперт заметили, что БПЛА остаются незаменимыми средствами для осуществления разведки и корректировки огня по позициям противника. Известно, что "Орланы" используются для операций как в дневное, так и ночное время суток с продолжительностью до 10 часов.

В ходе боевого дежурства расчеты многофункциональных БПЛА "Орлан-10" подразделений ВДВ в условиях помех радиоэлектронной борьбы противника круглосуточно выполняют полеты далеко за линию фронта, в глубину обороны противника. ресс-слкжба Минобороны России

Руководитель расчета БПЛА с позывным "Шмель" рассказал журналистам о том, что особенностью работы с "Орланом-10" в зоне проведения специальной военной операции он считает сильное воздействие на средства РЭБ Вооруженных сил Украины. Специалисты выбирают локации запуска и посадки дрона в максимально замаскированных местностях, чтобы не сдавать ВСУ свои позиции.

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Фото и видео: Минобороны России