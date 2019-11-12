КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров

Если собственники не могут подтвердить законность имущества, то оно перейдет государству.

Конституционный Суд разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров. Об этом сообщили "Ведомости". Норма закреплена законом "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госдолжности, и иных лиц их доходам". Согласно постановлению, суды могут изымать имущество в пользу государства, если оно куплено на доходы, законность которых не подтверждена.

У собственников есть возможность подтвердить законность происхождения денежных средств, на которые впоследствии было куплено спорное имущество. Речь идет не только о ближайших членах семьи, но и родственниках и знакомых чиновников.

Такие требования относятся к "особым правовым мерам", направленным на противодействие коррупции. Постановление принято после жалобы родственников и знакомых полковника МВД Дмитрия Захарченко. Ранее представителя закона осудили по статье за взяточничество.

Ранее Piter.tv писал о том, что Захарченко отрекся от девяти миллиардов рублей.

Фото: Piter.tv

Видео: Piter.tv

