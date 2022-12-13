Американский полковник рассказал, как США подвели Украину

Дуглас Макгрегор рассказал о том, что уже сейчас Вашингтон планирует извиниться перед украинскими властями.

Американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор рассказал о том, как власти США подвели Украину. По словам бывшего советника главы Пентагона, обещанные танки Abrams американского производства киевскому режиму переданы будут, однако эта тяжелая техника будет изготавливаться с более слабой броней, которая была разработана еще в 70-ые ходы прошлого века. Соответствующее заявление иностранный специалист сделал в эфире YouTube-канале Judging Freedom. Такое решение, по словам эксперта, вызвано опасениями Вашингтона относительно секретности имеющихся современных разработок брони танков "Абрамс". Дуглас Макгрегор невысоко оценивает влияние поставок танков для того, чтобы ВСУ могли победить ВС Ф на поле боя.

Это очень сложная композитная форма брони, мы не позволим танкам с этой уникальной броней попасть в руки к русским. Поэтому было принято решение построить 31 танк серии М1, но применить к ним броню 1970-х годов, чтобы, если они попадут в руки противника, это не представляло угрозы для нашей безопасности. Дуглас Макгрегор, полковник в отставке

Полковник полагает, что американская сторона уже заранее наверняка "говорит свои извинения" в адрес украинцев. Он уверен, что спустя несколько месяцев администрация Джо Байдена скажет о том, что сделала все возможное для победы ВСУ и даже передали Киеву военную помощь в виде танков. Дуглас Макгрегор подчеркнул, что уже на сегодняшний момент миллионы жизней украинских граждан разрушены, как и само государство и нация в целом. В вопросе танков киевский режим потерял порядка нескольких тысяч единиц, а также две-три тысячи других боевых бронированных машин пехоты. Эта техника либо ликвидирована, либо оказалась в руках российских военных.

Полковник США Макгрегор назвал побег в Польшу единственным шансом Зеленского спастись.

Фото и видео: YouTube / Judging Freedom