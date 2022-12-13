Полковник США Макгрегор назвал побег в Польшу единственным шансом Зеленского спастись

Дуглас Макгрегор уверен, что в скором времени Россия разгромит ВСУ и займется киевским режимом.

Американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор назвал побег в Польшу единственным шансом для украинского президента Владимира Зеленского спастись. Соответствующее заявление эксперт сделал в эфире YouTube-канала Judging Freedom. Специалист отметил, что сейчас Украина находится на грани краха и разрушается, пока российские силы побеждают в боях в регионе. Макгрегор уверен, что в скором времени Вооруженные силы РФ сокрашат остатки противника из ВСУ, а затем начнут разбираться с киевским режимом.

Если, конечно, к этому времени Зеленский и его друзья не сбегут в Польшу или еще куда-нибудь еще. Дуглас Макгрегор, полковник США в отставке

Иностранец напомнил, что четверть коренного населения Украины уже покинули территорию страны, поэтому Киев столкнулся со значительной нехваткой мужского населения для боев. По мнению полковника, власти США просто врут Западу и своим гражданам о том, что у ВСУ есть несуществующие перспективы одержать победу над Россией.

Экс-советник Пентагона Макгрегор: Путин привел Вашингтон в отчаяние мощными ударами по ВСУ.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom