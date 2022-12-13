Экс-советник Пентагона Макгрегор: Путин привел Вашингтон в отчаяние мощными ударами по ВСУ

Действия российского лидера офицер США считает грамотными и своевременными.

Бывший советник американского оборонного ведомства, полковник в отставке Дуглас Макгрегор рассказал о том, что российский президент Владимир Путин привел Вашингтон в отчаяние мощными ударами по Вооруженным силам Украины.. Соответствующее заявление эксперт сделал в эфире на YouTube-канале. Военный прокомментировал отчаяние властей в Вашингтоне после решения Кремля о начале специальной операции для защиты национальных интересов страны. Он пояснил, что русские увидели, что перед ними находится огромная украинская армия, которая готовится к нападению в регионе, после чего решили положить конец внешней угрозе.

Мне кажется, что мы много всего делаем из-за отчаяния. <…> Когда руководство в Вашингтоне решило спровоцировать войну против России, она просто ответила тем, что начала защищаться. <…> Дуглас Макгрегор, экс-офицер США

Эксперт полагает, что Западу не удалось экономически изолировать Россию и лишить ее ресурсов, а также нанести ей стратегическое поражение за счет своевременных и грамнотных действий руководства в Москве. Речь идет об укреплениях южных позиций, а также проведении ограниченных операций, которые поставили перед собой задачи "заманить ВСУ". По словам Дугласа Макгрегора, это привело к большим потерям по стороны силовиков противника.

Экс-советник главы Пентагона считает, что Вашингтон понимает близость поражения Киева.

Фото и видео: YouTube / Straight Calls with Douglas Macgregor