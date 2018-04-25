Бывший полковник МВД Захарченко будет сидеть в ИК-18 в поселке Потьма

Адвокат выясняет, почему его подзащитного не поместят в колонию для бывших сотрудников полиции.

Бывший полковник МВД Захарченко будет сидеть в мордовской ИК-18 в поселке Потьма. Ранее появилась информация о том, что бывший полковник направился в ИК-5. Данная колония располагается в поселке Леплей Зубово-Полянского района. Там содержатся бывшие представители правоохранительных органов. Об этом сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии по региону Валерий Крутов.

Однако позже адвокат Захарченко Александр Горбатенко уточнил сведения

Меня эта информация крайне удивила, потому что бывших сотрудников правоохранительных органов обычно направляют в ИК №5 прокомментировал защитник

Он направил официальный запрос в УФСИН по Москве с просьбой разъяснить ситуацию. Напомним, что бывшего сотрудника антикоррупционного главка отправили в тюрьму на 12,5 лет.

Ранее Piter.tv писал о том, что бывшего полковника Захарченко признали опасным для окружающих.