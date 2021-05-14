Экс-нападающий "Спартака" Луис Адриано стал автором гола десятилетия в РПЛ

Этот мяч был забит в ворота "Зенита".

Бывший нападающий "Спартака" Луис Адриано признан автором гола десятилетия в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщается на сайте турнира.

Болельщики и эксперты по итогам голосования выбрали лучшим мяч 34-летнего бразильца в ворота "Зенита" в сезоне 2017/18. В той игре красно-белые одержали победу со счетом 3:1. Второе место занял гол экс-защитника "Терека" Мартина Йиранека в ворота "Кубани" (сезон 2012/13), третье место - гол бывшего полузащитника "Спартака" Ивелина Попова в ворота "Зенита" (сезон 2015/16).

Луис Адриано выступал за "Спартак" с 2017-го по 2019 год. В составе красно-белых нападающий стал чемпионом России и обладателем суперкубка страны. На его счету 79 матчей и 25 голов.

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Фото: официальный сайт ФК "Спартак"

Видео: Instagram / @premierliga