Дзюба рассказал о костюме Дэдпула на матче с "Локомотивом"

В нем форвард вышел на награждение команды.

Нападающий "Зенита" и сборной России по футболу Артем Дзюба рассказал о костюме Дэдпула на матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Локомотивом". Об этом он рассказал в прямом эфире группы Nike Football во "ВКонтакте".

После победы над "железнодорожниками" (6:1) сине-бело-голубые досрочно завоевали титул чемпионов России. Дзюба вышел на послематчевое награждение в костюме персонажа комиксом Marvel.

Костюм Дэдпула мне привезли после матча. Если бы я его заранее в раздевалке оставил, мы бы проиграли. Я бы выглядел полным клоуном. Артем Дзюба, нападающий "Зенита"

Ранее мы сообщали, что чемпион мира по футболу привезет в Петербург трофей Евро-2020.

Видео: VK / Nike Football