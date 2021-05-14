Дзюба рассказал о костюме Дэдпула на матче с "Локомотивом"

Нападающий "Зенита" и сборной России по футболу Артем Дзюба рассказал о костюме Дэдпула на матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Локомотивом". Об этом он рассказал в прямом эфире группы Nike Football во "ВКонтакте".
После победы над "железнодорожниками" (6:1) сине-бело-голубые досрочно завоевали титул чемпионов России. Дзюба вышел на послематчевое награждение в костюме персонажа комиксом Marvel.
Костюм Дэдпула мне привезли после матча. Если бы я его заранее в раздевалке оставил, мы бы проиграли. Я бы выглядел полным клоуном.
Артем Дзюба, нападающий "Зенита"
Ранее мы сообщали, что чемпион мира по футболу привезет в Петербург трофей Евро-2020.
Видео: VK / Nike Football
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