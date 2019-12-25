Чемпион мира по футболу привезет в Петербург трофей Евро-2020

В Северной столице кубок пробудет два дня, а затем отправится в Москву.

До старта чемпионата Европы по футболу осталось чуть меньше месяца. Накануне этого знаменательного события города-организаторы принимают у себя главный приз – Кубок Анри Делоне. Совсем скоро эстафету Тура Кубка примет Россия. Вначале знаменитый трофей посетит Петербург, а затем отправится в Москву. Об этом сообщила пресс-служба чемпионата.

Главный приз Евро-2020 путешествует в компании чемпиона Европы и мира по футболу Давида Трезеге. Кубок представят петербуржцам 22-23 мая, 24 мая он окажется в Москве. В ходе Тура Кубка запланировано множество сопутствующих мероприятий. Все желающие смогут сфотографироваться с трофеем и звездами футбола.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля. В том числе турнир примет Петербург. В городе на Неве состоится семь игр, включая один четвертьфинал. Вместимость "Газпром Арены" составит 50%.

Ранее была представлена официальная песня Евро-2020.

Фото: Instagram / euro2020spb