Представлена официальная песня Евро-2020

Пользователям интернета представили официальный гимн чемпионата Европы 2020 года. Композиция получила название We Are The People ("Мы – люди").
Гимном для Евро-2020 выбрали совместную композицию нидерландского диджея Гаррикса и участников ирландской рок-группы U2 Боно и Эджа. Видеоряд к песне появился на YouTube-канале Гаррикса.
Евро-2020 пройдет в 11 городах России с 11 июня по 11 июля. В том числе матчи чемпионата примет Петербург. В городе на Неве состоится семь игр, включая один четвертьфинал. Вместимость "Газпром Арены" составит 50%.
Ранее были объявлены новые послы футбольного Евро-2020 в Петербурге.
Видео: YouTube / Martin Garrix
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все