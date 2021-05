Представлена официальная песня Евро-2020

Это совместная композиция Гаррикса и участников ирландской рок-группы U2 Боно и Эджа We Are The People.

Пользователям интернета представили официальный гимн чемпионата Европы 2020 года. Композиция получила название We Are The People ("Мы – люди"). Гимном для Евро-2020 выбрали совместную композицию нидерландского диджея Гаррикса и участников ирландской рок-группы U2 Боно и Эджа. Видеоряд к песне появился на YouTube-канале Гаррикса. Евро-2020 пройдет в 11 городах России с 11 июня по 11 июля. В том числе матчи чемпионата примет Петербург. В городе на Неве состоится семь игр, включая один четвертьфинал. Вместимость "Газпром Арены" составит 50%. Ранее были объявлены новые послы футбольного Евро-2020 в Петербурге. Видео: YouTube / Martin Garrix