Байден по ошибке приложил руку к сердцу во время исполнения гимна Индии

Глава США принял в Белом доме Нарендру Моди.

Американский президент Джо Байден по ошибке приложил руку к сердцу во время исполнения национального гимна Индии. Торжественная часть состоялась в рамках официального рабочего визита индийского премьер-министра Нарендры Моди в Вашингтон. Ролик с церемонии приветствия иностранного гостя на площадке Белого дома распространился по социальным сетям.Журналисты зафиксировали, что только спустя 25-30 секунд исполнения индийского гимна президент США опустил руку. Напомним, что Моди прибыл 20 июня в США с государственным визитом. В ходе своей поездки он посетил штаб-квартиру ООН, расположенную в Нью-Йорке. Далее глава правительства отправился в Вашингтон для встречи с Байденом и другими официальными лицами. Также запланировано выступление индийского лидера в Конгрессе США.

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Фото и видео: Белый дом