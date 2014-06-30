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Байден по ошибке приложил руку к сердцу во время исполнения гимна Индии

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Глава США принял в Белом доме Нарендру Моди.

Американский президент Джо Байден по ошибке приложил руку к сердцу во время исполнения национального гимна Индии. Торжественная часть состоялась в рамках официального рабочего визита индийского премьер-министра Нарендры Моди в Вашингтон. Ролик с церемонии приветствия иностранного гостя на площадке Белого дома распространился по социальным сетям.Журналисты зафиксировали, что только спустя 25-30 секунд исполнения индийского гимна президент США опустил руку. Напомним, что Моди прибыл 20 июня в США с государственным визитом. В ходе своей поездки он посетил штаб-квартиру ООН, расположенную в Нью-Йорке. Далее глава правительства отправился в Вашингтон для встречи с Байденом и другими официальными лицами. Также запланировано выступление индийского лидера в Конгрессе США. 

Байден хочет обсудить ситуацию на Украине с лидерами Бразилии и Индии.

Фото и  видео: Белый дом

Теги: белый дом, гимн, джо байден, индия, конфуз, нарендра моди
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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