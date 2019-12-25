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Экс-нападающий СКА Ярно Коскиранта рассказал, почему решил покинуть клуб
Сегодня, 14:59
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d_s_sarkisov

Экс-нападающий СКА Ярно Коскиранта рассказал, почему решил покинуть клуб

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Он провел в составе армейцев пять лет.

Хоккеист Ярно Коскиранта в интервью агентству "РИА Новости" рассказал, почему отказался продлевать контракт с петербургским СКА. 28 апреля финский форвард и еще четыре игрока покинули клуб.

Пока не могу ничего сказать о своем будущем - ничего официального еще нет. Был интерес от нескольких клубов из России, в том числе предлагали остаться и в СКА. Но я решил, что пришло время двигаться дальше. Я провел семь изумительных лет в России и всегда буду вспоминать это время с теплотой.

Ярно Коскиранта, экс-нападающий СКА

Напомним, Ярно Коскиранта играл за СКА с 2015 по 2020 года. В составе петербургской команды нападающий стал обладателем Кубка Гагарина по итогам сезона 2016/17. На его счету 311 матчей и 144 очков.

Ранее бывший нападающий СКА Александр Барабанов попрощался с клубом.

Фото: ska.ru

Теги: хк ска санкт-петербург, ярно коскиранта
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей, Новости СПб,

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