Экс-нападающий СКА Ярно Коскиранта рассказал, почему решил покинуть клуб

Хоккеист Ярно Коскиранта в интервью агентству "РИА Новости" рассказал, почему отказался продлевать контракт с петербургским СКА. 28 апреля финский форвард и еще четыре игрока покинули клуб.
Пока не могу ничего сказать о своем будущем - ничего официального еще нет. Был интерес от нескольких клубов из России, в том числе предлагали остаться и в СКА. Но я решил, что пришло время двигаться дальше. Я провел семь изумительных лет в России и всегда буду вспоминать это время с теплотой.
Ярно Коскиранта, экс-нападающий СКА
Напомним, Ярно Коскиранта играл за СКА с 2015 по 2020 года. В составе петербургской команды нападающий стал обладателем Кубка Гагарина по итогам сезона 2016/17. На его счету 311 матчей и 144 очков.
Ранее бывший нападающий СКА Александр Барабанов попрощался с клубом.
Фото: ska.ru
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