Экс-нападающий СКА Александр Барабанов попрощался с клубом

Он продолжит карьеру в Национальной хоккейной лиге.

Нападающий "Торонто Мэйпл Лифс" Александр Барабанов в интервью официальному сайту петербургского СКА выразил слова благодарности за время, проведенное в клубе. В сезоне 2020/21 он будет играть в Национальной хоккейной лиге (НХЛ - прим.).

Хочу поблагодарить руководство клуба за то, что мне дали возможность развиваться в родном городе, играть за родную команду. Очень это ценю и никогда не забуду. Также спасибо всем партнерам по команде, без них было бы невозможно выиграть никакие кубки. В СКА собраны профессионалы, каждый занимается своим делом и делает его здорово. Это не только техники, массажисты, доктора, но и куча людей на базе. Хочу поблагодарить самых преданных болельщиков СКА, которые следили за мной, наверное, еще с МХЛ. Это давало стимул работать – ты играешь ради болельщиков. Отдельный респект фан-сектору, со многими ребятами я знаком, их поддержка дорогого стоит. Всем желаю крепкого здоровья в это непростое время, сил и терпения. Александр Барабанов, нападающий "Торонто Мэйпл Лифс"

"Торонто" подписал с Александром Барабановым однолетний контракт новичка. В нынешнем составе клуба уже выступают два российских форварда - Илья Михеев и Егор Коршков.

Напомним, Александр Барабанов выступал за СКА с 2014 по 2020 года. В составе петербургской команды он стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. По итогам последнего регулярного сезона КХЛ нападающий провел 43 матча и набрал 20 очков.

Ранее фоврард "Торонто" Илья Михеев прокомментировал переход Александра Барабанова.

Видео: YouTube / Lysenkov TV, КХЛ