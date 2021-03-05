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Экс-министра спорта Дагестана арестовали на два месяца

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Магомед Магомедов проходит по статьям за связи с ОПГ и коррупции.

Басманный районный суд города Москвы арестовал бывшего министра спорта российского региона Дагестан Магомеда Магомедова на два месяца. Соответствующее заявление сделали журналисты Telegram-канала 112. Специалисты рассказали о том, что бывший чиновник подозревается по статье за коррупционные схемы и связях с преступной организованной группировкой. В последнее время мужчина занимал должность мэра Кизилюрта. После новостных сообщений о задержании Магомедова администрация Кизилюрта приняла решение отменить день города, который был запланирован на 7 октября. Фигурант расследования известен общественности в регионе под прозвищами "Большой Махач" и "Чалма".

Суд Петербурга отправил под домашний арест мужчину по делу о попытке убийства по найму 2010 года.

Фото и видео: Telegram / 112

Теги: арест, басманный суд москвы, дагестан, коррупция, магомед магомедов, минспорта, опг
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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