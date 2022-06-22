В новом кабинете министров также появился экс-глава Минздрава в должности министра по обороны.

Бывший министр по обороне Великобритании Джон Хили теперь назначен министром финансов в кабинете нового премьер-министра Соединенного королевства Энди Бернема. Соответствующее заявление через социальные сети распространила канцелярия действующего главы местного правительства. Известно, что с понедельника, 20 июля, Энди Бернем сменил на должности Кира Стармера. Также уточняется, что Экс-главаа министерства по здравоохранению Уэз Стритинг сейчас назначен новым министром обороны.

Джон Хили назначен министром финансов. сообщение канцелярии премьер-министра Великобритании

Напомним, что Джон Хили был военным чиновником в британском правительстве, начиная с 2024 года и заканчивая июнем 2026 года. Мужчина ушел в отставку с занимаемой должности из-за недостаточного финансирования оборонного бюджета.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / UK Prime Minister