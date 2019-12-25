Экс-министра Британии убили 21 ударом молотка по голове

Члену палаты общин британского парламента Энн Уиддикомб было 78 лет.

В суде впервые озвучили информацию о том, как была убита бывший министр Энн Уиддикомб. Предполагаемый преступник забил ее 21 ударом молотка по голове, сообщил Reuters.

По данным издания, Уиддикомб нашли 9 июля мертвой в своем доме на юго-западе Англии. Вскоре полиция сообщила, что ее убили, а черед два дня был задержан подозреваемый — 28-летний Джошуа Керри. Сегодня ему предъявили обвинение в убийстве.

По версии следствия, благодаря камере, установленное в коридоре дома Уиддкомб, стало известно, что она сидела за обедом на кухне, когда обвиняемый вошел в дом и совершил нападение. Он опрокинул женщину со стула на пол и начала наносить удары молотком. Уиддкомб обнаружили на следующий день. Женщину нашел садовник, которого попросили проведать политика после того, как она не пришла на интервью с телеканалом Channel 5.

Уиддкомб с 2023 года занимала пост пресс-секретаря правой партии Reform UK по вопросам миграции. До этого в течение 23 лет она была членом парламента от Мейдстоуна. С 1994 по 1997 год Уиддкомб работала заместителем министра внутренних дел и занятости в правительстве премьер-министра Джона Мейджора.

Ранее в Ростовской области убили депутата Заксобрания Андрея Алабушева и его супругу.

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