В Ростовской области убили депутата Андрея Алабушева и его супругу

На телах зафиксировали множественные рубленые раны.

Депутат Заксобрания Ростовской области Андрей Алабушев и его супруга Ольга 28 января найдены мертвыми в собственном доме в Зернограде. Об этом сообщили в региональном Законодательном собрании.

По сообщениям ТАСС, на телах зафиксировали множественные рубленые раны.

Известно, что 65-летний Алабушев состоял в партии "Единая Россия", в комитетах по образованию, науке, культуре, а также по аграрной политике, природопользованию и земельным отношениям. Кроме того, депутат был директором ВНИИ зерновых культур им. Калиниченко, получил докторскую степень по сельскохозяйственным наукам и две медали Министерства сельского хозяйства РФ, был академиком РАН.

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