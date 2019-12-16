Экс-министра финансов Подмосковья Кузнецова приговорили к 14 годам лишения свободы

Его признали виновным по делу о хищении более 14 млрд рублей.

Басманный суд Москвы приговорил к 14 годам колонии общего режима бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова. Его признали виновным по делу о хищении более 14 млрд рублей. Об этом сообщило ТАСС.

Суд удовлетворил гражданские иски на сумму более 14,3 миллиарда рублей.

По версии следственного комитета, в 2005-2008 годах Кузнецов в составе организованной преступной группы похитил у предприятий ЖКХ права требования задолженности к муниципальным образованиям, а также деньги областных организаций на сумму более 14 млрд рублей. На эти деньги были куплены недвижимость за границей и другие личные вещи.

Семерых участников группировки уже осудили, четверо находятся в международном розыске. Экс-супругу Кузнецова осудили заочно на 11 лет, она скрывается в США. Сестру бывшего министра финансов Московской области приговорили к 7 годам лишения свободы.

Главу администрации "Волго-Балт" отправили в тюрьму на пять лет.

Видео: YouTube/ Следственный комитет Российской Федерации