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Главу администрации "Волго-Балт" отправили в тюрьму на пять лет
Сегодня, 22:30
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nadezhda_sib

Главу администрации "Волго-Балт" отправили в тюрьму на пять лет

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Мужчину осудили за растрату 38 млн рублей.

Владимир Николаев, возглавлявший учреждение "Волго-Балт", отправится на 5 лет в ИК строгого режима за растрату почти 38 млн рублей. Деньги были выделены на капитальный ремонт объектов в Новгородской и Вологодской области, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. 

Подсудимый знал, что дноуглубительные работы может провести только Новгородский и Череповецкий филиалы возглавляемых им учреждений, однако заключил государственные контракты с коммерческими организациями. Те в свою очередь заключили договоры субподряда с этими филиалами, из-за чего стоимость работ получилась ниже, чем предусматривало государственное задание. 

Также суд назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно и 3,5 лет лишения свободы с условным сроком 3 года другим фигурантам дела, которых признали виновных в пособничестве на сумму 10 млн рублей. 

Уголовное дело поступил в суд в феврале 2019 года. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что за жестокое убийство в садоводстве "Север" мужчина получил 8 лет тюрьмы.

Фото: pixabay.com 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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