За жестокое убийство в садоводстве "Север" мужчина получил 8 лет тюрьмы

Вместе с двумя другими злоумышленниками он избил человека на территории садоводства, после чего тот скончался.

Колпинский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Шамсиддина Насриддинова. Вместе с соучастниками мужчина причинил тяжкий вред здоровья человеку, после чего тот скончался. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы 9 декабря.

В июле 2018 года подсудимый вступил в сговор с Курбоновым и Ражабовым. Злоумышленники договорились нанести тяжкий вред здоровья человеку, который дал изобличающие показания в совершении преступления их знакомой.

Преступлники прибыли в огородничество "Север", где жестоко расправились с объектом их неприязни, после чего пострадавший скончался от задушения излившейся кровью в дыхательные пути. Кроме того, соучастники выбрали еще одну жертву, с которой они подрались. Дело в том, что гражданин дал показания против их знакомой, из-за которых ребенка подруги забрали в детский дом.

Шамсиддин Насриддинов не признал свою вину. Преступник проведет 8 лет в ИК строгого режима.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржца осудили на 5 лет за похищение дочери у бывшей жены.

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