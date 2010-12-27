Петербуржца осудили на 5 лет за похищение дочери у бывшей жены

Таким образом мужчина решил отомстить экс-супруге за то, что она отказывается с ним разговаривать.

Колпинский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении мужчины, который был признан виновным в похищении человека. Павел Исаков отправится в исправительную колонию на 5 лет и 3 месяца, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Было установлено, что подсудимый хотел наладить отношения со своей бывшей женой. В середине марта 2019 года в состоянии алкогольного опьянения он пришел к Исаковой домой, чтобы поговорить с ней, но женщина отказалась. Тогда петербуржец решил похитить малолетнюю дочь бывшей супруги.

Павел Исаков дождался, пока девочка выйдет из квартиры, затем перегородил ей вход, прошел вместе с ней в квартиру и начал оказывать психологическое воздействие. Мужчина настаивал на том, чтобы ребенок помог наладить отношения с матерью. Также он угрожал ей ножом.

По совокупности с приговором суда от 27 сентября 2017 года Исаков проведет в ИК строгого режима 5 лет и 3 месяца.

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Фото: Piter.TV

