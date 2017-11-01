В незаконных гаражах Старой Деревни нашли боевые гранаты

Специалисты признали боеприпасы действующими.

В понедельник, 9 декабря, комитет по контролю за имуществом освобождал территорию гаражного комплекса "Петроградец 4", сообщила пресс-служба ККИ. В ходе рейда в одном из вскрытых сотрудниками гаражей были обнаружены похожие на гранаты предметы.

Прибывшие на место полицейские и взрывотехники изъяли предположительные боеприпасы и передали правоохранителям для экспертизы. Специалисты признали, что гранаты боевые.

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Фото: пресс-служба ККИ