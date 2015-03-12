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На территории гаражного кооператива на Шафировском проспекте прошел рейд

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Проверке подверглись почти 300 работников местных автомастерских.

В Красногвардейском районе прошел профилактический рейд на территории гаражного кооператива. О результатах рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

Рейд прошел на территории гаражного массива на Шафировском проспекте. По оперативным данным, данный массив является одним из мест локального пребывания иностранных граждан, в связи с чем основная цель рейда была – профилактика миграционных нарушений.

Проверке подверглись почти 300 работников местных автомастерских. Несколько десятков рабочих оказались иностранными гражданами. Большинство из них проживают в Петербурге на законных основаниях. А вот девять мигрантов находились на территории России нелегально.  Они доставлены в отдел полиции и привлечены к административной ответственности. В ближайшее время будет решен вопрос об их выдворении.

Также было досмотрено 67 автомобилей. Выявлено несколько нарушений, связанных с несоблюдением правил "тонировки" стекол, а также несколько авто с архивными номерами. Владельцы таких автомобилей привлечены к административной ответственности.

Перед судом в Петербурге за организацию незаконного пребывания более 900 мигрантов предстанут супруги.

Видео: МВД по СПб и ЛО

Теги: гаражный кооператив, мвд, мигранты, рейд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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