женщину зажало между стойкой шлагбаума и автомобилем

В понедельник, 9 декабря, стало известно о том, что в Пулково на парковке "Порше Кайен" придавил свою хозяйку. Об этом сообщают в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел на крытой парковке аэровокзала. По предварительной версии, петербурженка забыла поставить свой автомобиль на тормоз. В итоге, когда она вышла из машины, то "железный конь" наехал на неё и зажал около шла

По предварительной версии, женщина 1980 года рождения забыла поставить свой "Порше Кайен" на тормоз. Когда она вышла из автомобиля, он наехал на неё и зажал около стойки шлагбаума.

По словам очевидцев, на момент приезда служб, женщина была "синяя" и не дышала. Петербурженку увезли в тяжёлом состоянии.

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Фото:pixabay