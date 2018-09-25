Видео: на Свердловской набережной грузовик пробил ограждение

Грузовик вылетел на встречную полосу.

На пересечении Свердловской набережной с улицей Ватутина произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля Renault Logan. Грузовик вылетел на встречную полосу и пробил ограждение. Об этом Piter.TV сообщили очевидцы.

Справа на кадрах также виден груженый грузовик. По предположению очевидцев, на полосе столкнулись два грузовика, после чего один из участников ДТП вылетел на встречную полосу.

Таксист вылетел на встречку и разбил иномарку на Народного Ополчения.

Видео: Piter.TV