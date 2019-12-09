Таксист вылетел на встречку и разбил иномарку на Народного Ополчения

Дорогу засыпало осколками после удара машин.

Утром 9 декабря на проспекте Народного Ополчения произошло серьезное ДТП. По словам очевидцев, таксист вылетел на полосу встречного движения и врезался в иномарку. В сети появилось видео с места происшествия.

На записи видно, насколько сильно пострадали машины во время лобового столкновения. Проезжую часть засыпало осколками от разбитых транспортных средств.

Свидетели отмечают, что на участке дороги, где произошла авария, достаточно плавный поворот. По всей видимости, таксист просто не вошел в него: вместо того, чтобы повернуть руль направо, он поехал прямо.

По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал. По факту случившегося ведется проверка.

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Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Анастасия Джерси