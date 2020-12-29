В Триполи три дня проходят беспорядки.

В столице Ливана демонстранты бросили в полицейских боевые гранаты. Об этом в Twitter-аккаунте сообщили правоохранительные органы страны. По данным местного Красного креста, в Триполи из-за столкновений пострадали не менее 82 человек. Из них 15 были госпитализированы.

Гранаты, которые были брошены в сторону сотрудников, были боевыми, а не шумовыми или бутылками с зажигательной смесью. Девять сотрудников получили ранения, из них три офицера, один в тяжелом состоянии пресс-служба МВД Ливана

Напомним, что местные жители выходят на улицы в рамках протеста третий день. Они требуют от властей принять меры по улучшению условий жизни, а также отменить комендантский час. Его ввели из-за пандемии коронавируса. По мнению протестующих, правительство бездействует, чиновников обвиняют в том, что малообеспеченные семьи в стране голодают.

В Амстердаме вновь прошли протесты.

Видео: YouTube / Alaraby TV - لتلفزيون العربي -