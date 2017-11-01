В Лигово ликвидировали пожар в гаражном кооперативе

Раннее утро 18 ноября стало для пожарной службы рабочим. В 06:24 огнеборцы получили сообщение о пожаре в Красносельском районе, между станциями Лигово и Сосновая поляна. Как выяснилось, в гаражном кооперативе "Дружба" по адресу Станционный поселок, 6, горели два гаража.
Возгорание на площади 8 квадратных метров тушили 12 человек. Справиться с огнем удалось за полчаса.
Сведения о пострадавших пока уточняются.
Ранее в Выборге в очередной раз подожгли здание суда.
Фото: Piter.TV; скрин 2GIS
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