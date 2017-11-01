В Лигово ликвидировали пожар в гаражном кооперативе

Полыхали два гаража.

Раннее утро 18 ноября стало для пожарной службы рабочим. В 06:24 огнеборцы получили сообщение о пожаре в Красносельском районе, между станциями Лигово и Сосновая поляна. Как выяснилось, в гаражном кооперативе "Дружба" по адресу Станционный поселок, 6, горели два гаража.

Возгорание на площади 8 квадратных метров тушили 12 человек. Справиться с огнем удалось за полчаса.

Сведения о пострадавших пока уточняются.

Ранее в Выборге в очередной раз подожгли здание суда.

Фото: Piter.TV; скрин 2GIS