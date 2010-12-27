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В Выборге в очередной раз подожгли здание суда
Сегодня, 11:13
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arteliseev

В Выборге в очередной раз подожгли здание суда

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В результате пожара никто не пострадал.

В воскресенье, 17 ноября, в Выборге зафиксировали подожженное здание суда. Об этом сообщил ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел около шести утра. Пожарные службы получили сообщение о воспламенении в здании на улице Титова, 2, где располагаются пять судебных участков мировых судей.  Пожарные службы оперативно прибыли на место, и в 6:25 пламя было ликвидировано. 

Такое же преступление было зафиксировано десять дней назад. В тот раз неизвестный поджег окно на первом этаже здания. Полиция изучила место преступления, а также камеры видеонаблюдения. Стало известно, что ночью неизвестный приставил лестницу к суду, после чего проник на второй этаж, предварительно разбив окно и бросил бутылку с горючим в судейский кабинет. В результате пожара сгорели деревянные перекрытия, расположенные между первым и вторым этажами.  Никто не пострадал.

Ранее мы сообщали, что в Выборгском районе спасатели почти за час ликвидировали пожар в частном доме.

Фото: Pixabay.com

 

 

Теги: пожар, серийный поджигатель
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области, Выборг,

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