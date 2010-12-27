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В Выборге подожгли окно судебного участка
Сегодня, 10:31
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arteliseev

В Выборге подожгли окно судебного участка

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Площадь возгорания составила четыре квадратных метра. Горело окно и внутренний подоконник.

Как сообщил ГУ МЧС по Ленобласти, 6 ноября в Выборге горело здание, расположенное на улице Титова, 2. Как известно, в нем  располагаются пять судебных участков мировых судий.

Сообщение о пожаре поступило в 4:52. На место происшествия прибыла бригада пожарных в составе восьми человек и двух единиц техники. Пламя было ликвидировано в 5:10. Сведений о пострадавших нет.

Во время пожара частично выгорело окно, расположенное на первом этаже. Общая площадь возгорания составила четыре квадратных метра. Известно, что помещение принадлежит 22-у мировому судебному участку. 

Полиция возбудила уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога).

Ранее мы сообщали, что в Выборгском районе у мужчины горела кровать.

Фото: pixabay.com

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Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия,

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