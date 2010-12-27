В Выборгском районе у мужчины загорелась кровать

Дознание по пожару проводится отделом надзорной деятельности и профилактической работы района.

В Выборгском районе у мужчины загорелась спальня. Кровать вспыхнула, когда потерпевший находился в жилом доме. Об этом сообщили "Невские новости".

О происшествии стало известно 31 октября. В 21:40 диспетчер МЧС получил сообщение от хозяина квартиры. Он заявил, что в его доме на Московском проспекте загорелась кровать. В считанные минуты пожарная бригада из 8 человек и двух единиц техники отправилась на место возгорания.

В результате спасатели справились за 15 минут. Мужчина успел вовремя покинуть жилой дом и не пострадал.

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