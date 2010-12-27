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В Выборгском районе у мужчины загорелась кровать
Сегодня, 9:32
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В Выборгском районе у мужчины загорелась кровать

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Дознание по пожару проводится отделом надзорной деятельности и профилактической работы района.

В Выборгском районе у мужчины загорелась спальня. Кровать вспыхнула, когда потерпевший находился в жилом доме. Об этом сообщили "Невские новости".

О происшествии стало известно 31 октября. В 21:40 диспетчер МЧС получил сообщение от хозяина квартиры. Он заявил, что в его доме на Московском проспекте загорелась кровать. В считанные минуты пожарная бригада из 8 человек и двух единиц техники отправилась на место возгорания.

В результате спасатели справились за 15 минут. Мужчина успел вовремя покинуть жилой дом и не пострадал. 

Ранее Piter.TV сообщил, что в Ленобласти подготовили обучающую программу для самозанятых предпринимателей.

Фото: pixabay.com

Теги: выборг, выборгский район, новости ленобласти, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области, Выборг,

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