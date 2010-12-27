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В Ленобласти подготовили обучающую программу для самозанятых предпринимателей
Сегодня, 21:00
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nadezhda_sib

В Ленобласти подготовили обучающую программу для самозанятых предпринимателей

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Программу реализуют в том случае, если Ленобласть войдет в список регионов, в котором действует "Закон о самозанятых"

В Ленобласти собираются запустить обучающую программу для самозанятых граждан. Ранее Минфин РФ подготовил законопроект, который предлагает распространить специальный налоговый режим для самозанятых с 1 января 2020 года на Петербург и Ленобласть. 

По словам председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка области Светлана Нерушай, область готова к нововведению, передало "ТАСС". 

Для тех, кто планирует присоединиться к специальному налоговому режиму, организуют "Школу для самозанятых", ее "учениками" станут предприниматели. Кроме того, информацию можно будет получить на сайте Фонда поддержки предпринимательства и промышленности. 

Налог для самозанятых ввели в 4 регионах России в тестовом режиме в 2019 году. Россияне, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, отчисляют 4% от дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с юридическими. 

Фото: pixabay.com 

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Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Новости СПб,

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