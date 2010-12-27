В Выборгском районе спасатели почти за час ликвидировали пожар в частном доме

На территории работает районный отдел надзорной деятельности и профилактической работы. Устанавливаются обстоятельства случившегося и причины возгорания.

Сегодня, 18 ноября в Выборгском районе пожарные почти за час ликвидировали пожар в частном доме. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

О происшествии стало известно под утро. В 3:09 в диспетчерскую службу поступило сообщение, что в поселке Лужайка на территории сельского поселения Селезневое горит частный дом. Пожарно-спасательная бригада из 8 человек выехала на место происшествия на двух машинах.

Приехав на место возгорания, пожарные увидели, что горит около 42 квадратных метров. В результате спасатели начали тушить пламя и в 4:16 пожар был полностью потушен. Информации о пострадавших пока нет.

Ранее Piter.TV сообщил что в Выборге водитель Land Сruiser побил шесть машин и скрылся.

Фото: pixabay.com