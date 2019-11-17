В Выборге водитель Land Сruiser побил шесть машин и скрылся

Очевидцы из Выборга поделились информацией о том, что неизвестный водитель за рулем Land Сruiser побил шесть авто и скрылся с места происшествия. Фотографии с места событий опубликовали в группе "ВКонтакте" "Автохамы Выборга".
Инцидент произошел утром воскресенья, 17 ноября. Больше всего урона понесла черная Toyota. В нее водитель врезался первым. В комментариях под публикацией водителю Land Сruiser предлагают сдаться с повинной. Также выборжане предположили, что он был пьян.
Ранее мы сообщали, что на югю-западе Петербурга Porsche угодил под КамАЗ.
Фото: vk.com/avtoxamvyborg
Видео: vk.com/vyborg_interesting
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