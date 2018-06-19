На югю-западе Петербурга Porsche угодил под КамАЗ

В результате ДТП пострадала иномарка.

Вечером воскресенья, 17 ноября, на улице Народного Ополчение в Петербурге произошло ДТП. Очевидцы из группы "ВКонтакте" "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" сообщили о столкновении КамАЗа и "Порше". Водитель иномарки не смог увидеть перед собой большегруз, из-за чего влетел прямо в него.

Очевидцы сообщили, что в результате ДТП машины перекрыли полторы полосы из двух возможных. Само столкновение получилось не слишком сильным, что видно на фотографиях. Люди в ДТП не пострадали.

На место прибыли сотрудники ДПС.

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Фото: vk.com/spb_today / Владлена Харинцева