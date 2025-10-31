В Петербурге водители выступили против закона об использовании отечественных автомобилей в такси

У отчаявшихся водителей практически нет механизмов, чтобы привлечь внимание законодателей к их недовольству.

В России 23 мая 2025 года официально приняли закон о локализации автомобилей такси. Локализация такси — это требование к использованию автомобилей с высокой долей российского производства. Уровень локализации оценивается в баллах, где больше баллов означает больше российских компонентов.

Этот закон ограничивает список автомобилей, которые могут использоваться такси. Буквально на 1 октября 2025 года вот был выпущен список от Минпромторга, туда вошло 22 марки автомобилей. У нас на адаптации к закону было дано девять месяцев. Считай, в мае приняли – в марте вступает в силу. При этом первый список Минпромторга мы получили только вот в начале октября. И он не окончательный. И вообще он не прозрачен, потому что мы не понимаем по какому принципу туда включается автомобиль. То есть мы понимаем, что здесь имеют место какие-то кулуарные игры. Юлия Виноградская, руководитель таксопарка "ПТС Альтернатива" в Санкт-Петербурге

Водители такси в знак протеста против нового закона разместили на своих машинах наклейки. У отчаявшихся водителей практически нет механизмов, чтобы привлечь внимание законодателей к их недовольству.

Смысл этих наклеек – показать, насколько им некомфортно, неудобно, насколько их лишили выбора, чтобы в дальнейшем им работать спокойно. Вообще, лимит у самозанятых водителей 2,4 млн. То есть после этого они переходят в индивидуальных предпринимателей. Соответственно, у них просто нет финансовой возможности купить себе автомобиль. Поставили в такие условия, что они пойдут потом в серую зону, то есть начнут бомбить. Полина Райли, представитель профсоюза "Новый труд"

Это самовыражение водителей, которые хотят таким образом продемонстрировать то, что государство их лишает возможности зарабатывать деньги и лишает средств к существованию. Водители, которые должны находиться 12 часов за рулём этого автомобиля, они не могут по физическим критериям выдержать 12 часов. Они выходят из-за руля с больной спиной, с больными ногами, потому что педали плохо расположены, с головной болью, потому что плохая шумоизоляция. Машина в такси за год проходит более 100 тысяч км. Соответственно, продукция АвтоВАЗа не рассчитана на такие условия, не рассчитана на такой пробег. Андрей Белов, представитель Общественного совета по развитию такси в Северо-Западном федеральном округе

Водитель-ИП получает машину по договору аренды. Сдавая машину по договору аренды, мы обязаны исключить машину из реестра такси и внести ее туда заново уже от имени этого водителя. Получается, что после 1 марта при смене водителя или при смене автомобиля у водителя, мы не сможем эту процедуру провести, поскольку её просто обратно в реестр не включат. К концу 26-го года мы увидим, что у нас весь парк, действующий на сегодняшний день, практически там порядка 70-80% автомобилей просто выбыл из реестра. Водители тоже проводят 12 часов за рулем, как правило, и в некомфортных условиях работать – это тоже большая нагрузка. Поэтому водителей мы потеряем точно. Юлия Виноградская, руководитель таксопарка "ПТС Альтернатива" в Санкт-Петербурге

Когда ты работаешь и устаешь, какая это работа? Это каторга. Понимаете, одно дело, когда что-то идёт вперёд и растёт на уровень, а другое дело – падать вниз куда-то. Михаил Карпов, водитель такси

Я патриот своей страны, но мы не готовы ещё к советским машинам. Владимир Водовский, водитель такси

У нас много социальных заказов, мы возим детей. Для данной категории нужны машины как раз безопасные. Владимир Гребенцов, водитель такси

Я работаю в таксопарке, чтобы людям доставить удовольствие. Деньги потом! Человек должен получить удовольствие от поездки! Владимир Водовский, водитель такси

Я не буду садится за руль отечественного автомобиля: 12 часов мне просто, наверное, не выдержать. Владимир Гребенцов, водитель такси

Мне бы крайне этого не хотелось. И, скорее всего, я на этом закончу эту деятельность. В работе такси автомобиль практически не глушат. Один откатался, второй сел, поехал дальше. Михаил Карпов, водитель такси

Каждый день пробег у тебя в среднем около 300 км. То, соответственно, стоять в ремонте долго, чем он будет на линии. А, извините, денежку когда зарабатывать? Кушать хочется каждый день. Андрей Дятлов, водитель такси

90% машин покупается в лизинг. Что такое лизинг? Это ежедневно капает процент, ежедневно за эту машину нужно платить. Если машина находится каждый месяц по несколько дней в ремонте, соответственно, это минусовой баланс. Поэтому мы категорически против того, чтобы этот закон в том виде, в котором он есть сейчас, претворился в жизнь. Мы против того списка, который был опубликован недавно, поэтому собрались и обсуждали эту проблему. Андрей Белов, представитель Общественного совета по развитию такси в Северо-Западном федеральном округе

Для обсуждения проблемы был организован круглый стол с участием водителей, владельцами таксопарков и представителями профсоюза. По итогам встречи его участники составят общую резолюцию по данному вопросу.

