В Петербурге водители выступили против закона об использовании отечественных автомобилей в такси

В России 23 мая 2025 года официально приняли закон о локализации автомобилей такси. Локализация такси — это требование к использованию автомобилей с высокой долей российского производства. Уровень локализации оценивается в баллах, где больше баллов означает больше российских компонентов.
Этот закон ограничивает список автомобилей, которые могут использоваться такси. Буквально на 1 октября 2025 года вот был выпущен список от Минпромторга, туда вошло 22 марки автомобилей. У нас на адаптации к закону было дано девять месяцев. Считай, в мае приняли – в марте вступает в силу. При этом первый список Минпромторга мы получили только вот в начале октября. И он не окончательный. И вообще он не прозрачен, потому что мы не понимаем по какому принципу туда включается автомобиль. То есть мы понимаем, что здесь имеют место какие-то кулуарные игры.
Юлия Виноградская, руководитель таксопарка "ПТС Альтернатива" в Санкт-Петербурге
Водители такси в знак протеста против нового закона разместили на своих машинах наклейки. У отчаявшихся водителей практически нет механизмов, чтобы привлечь внимание законодателей к их недовольству.
Смысл этих наклеек – показать, насколько им некомфортно, неудобно, насколько их лишили выбора, чтобы в дальнейшем им работать спокойно. Вообще, лимит у самозанятых водителей 2,4 млн. То есть после этого они переходят в индивидуальных предпринимателей. Соответственно, у них просто нет финансовой возможности купить себе автомобиль. Поставили в такие условия, что они пойдут потом в серую зону, то есть начнут бомбить.
Полина Райли, представитель профсоюза "Новый труд"
Это самовыражение водителей, которые хотят таким образом продемонстрировать то, что государство их лишает возможности зарабатывать деньги и лишает средств к существованию. Водители, которые должны находиться 12 часов за рулём этого автомобиля, они не могут по физическим критериям выдержать 12 часов. Они выходят из-за руля с больной спиной, с больными ногами, потому что педали плохо расположены, с головной болью, потому что плохая шумоизоляция. Машина в такси за год проходит более 100 тысяч км. Соответственно, продукция АвтоВАЗа не рассчитана на такие условия, не рассчитана на такой пробег.
Андрей Белов, представитель Общественного совета по развитию такси в Северо-Западном федеральном округе
Водитель-ИП получает машину по договору аренды. Сдавая машину по договору аренды, мы обязаны исключить машину из реестра такси и внести ее туда заново уже от имени этого водителя. Получается, что после 1 марта при смене водителя или при смене автомобиля у водителя, мы не сможем эту процедуру провести, поскольку её просто обратно в реестр не включат. К концу 26-го года мы увидим, что у нас весь парк, действующий на сегодняшний день, практически там порядка 70-80% автомобилей просто выбыл из реестра. Водители тоже проводят 12 часов за рулем, как правило, и в некомфортных условиях работать – это тоже большая нагрузка. Поэтому водителей мы потеряем точно.
Юлия Виноградская, руководитель таксопарка "ПТС Альтернатива" в Санкт-Петербурге
Когда ты работаешь и устаешь, какая это работа? Это каторга. Понимаете, одно дело, когда что-то идёт вперёд и растёт на уровень, а другое дело – падать вниз куда-то.
Михаил Карпов, водитель такси
Я патриот своей страны, но мы не готовы ещё к советским машинам.
Владимир Водовский, водитель такси
У нас много социальных заказов, мы возим детей. Для данной категории нужны машины как раз безопасные.
Владимир Гребенцов, водитель такси
Я работаю в таксопарке, чтобы людям доставить удовольствие. Деньги потом! Человек должен получить удовольствие от поездки!
Владимир Водовский, водитель такси
Я не буду садится за руль отечественного автомобиля: 12 часов мне просто, наверное, не выдержать.
Владимир Гребенцов, водитель такси
Мне бы крайне этого не хотелось. И, скорее всего, я на этом закончу эту деятельность. В работе такси автомобиль практически не глушат. Один откатался, второй сел, поехал дальше.
Михаил Карпов, водитель такси
Каждый день пробег у тебя в среднем около 300 км. То, соответственно, стоять в ремонте долго, чем он будет на линии. А, извините, денежку когда зарабатывать? Кушать хочется каждый день.
Андрей Дятлов, водитель такси
90% машин покупается в лизинг. Что такое лизинг? Это ежедневно капает процент, ежедневно за эту машину нужно платить. Если машина находится каждый месяц по несколько дней в ремонте, соответственно, это минусовой баланс. Поэтому мы категорически против того, чтобы этот закон в том виде, в котором он есть сейчас, претворился в жизнь. Мы против того списка, который был опубликован недавно, поэтому собрались и обсуждали эту проблему.
Андрей Белов, представитель Общественного совета по развитию такси в Северо-Западном федеральном округе
Для обсуждения проблемы был организован круглый стол с участием водителей, владельцами таксопарков и представителями профсоюза. По итогам встречи его участники составят общую резолюцию по данному вопросу.
