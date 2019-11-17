В Петербурге более чем на пол часа эвакуировали "Мега Дыбенко"

Причины, по которым пришлось эвакуировать торговые залы, не известна.

В воскресенье, 17 ноября, в Петербурге прошла эвакуация в торговом центре "Мега Дыбенко", расположеного на Мурманском шоссе. Об этом сообщили очевидцы в группе "ВКонтакте" "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб".

Сигнал об эвакуации был дан в 17:00. Людей попросили покинуть территорию торгового центра. Через 40 минут по громкоговорителю сообщили, что можно вернутся в торговые залы, однако почти все к этому моменту уже уехали.

Причины эвакуации выясняются.

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Видео: vk.com/spb_today / Паша Богородов