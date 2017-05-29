В деревне Терпилицы задержали трех разбойников, ранее ограбивших тракториста

После совершения преступления они скрылись на Chevrolet Aveo.

В субботу, 16 ноября, в Полицию Волосовского района обратился мужчина, и заявил, что в деревне Терпилицы трое молодых людей ограбили тракториста 1991 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В ходе ограбления мужчину избили трое молодых людей и отобрали его личные вещи. После разбоя они скрылись на Chevrolet Aveo в неизвестном направлении.

Информацию оперативно передали сотрудникам наружной полиции. Они смогли задержать троих подозреваемых,19 и 24 лет, в деревне Терпилицы. Автомобиль, на котором скрылись предполагаемые разбойники был обнаружен в гараже дома.

В отношении трех молодых людей было возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ (грабеж). Ранее они уже были судимы.

Напомним, что в Ленобласти мужчина разнял драку при помощи пистолета.

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